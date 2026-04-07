Kökspersonal

Segeltorps Thai Take Away / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge
Start omgående - Köksbiträde (helg)

Segeltorps Thai Takeaway söker köksbiträde till vår matvagn i Segeltorp.

Arbetstid:
Fredag - Söndag kl 16:00-20:00

Publiceringsdatum
2026-04-07

Dina arbetsuppgifter
* Diska och hålla rent i köket
* Förbereda råvaror
* Ta emot beställningar
* Hjälpa till i köket

Tillagning är inget krav i början, men det finns möjlighet att lära sig över tid.
För rätt person finns chans till fler arbetstimmar och mer ansvar, med målet att på sikt kunna arbeta självständigt i köket.
Verksamheten är under utveckling och fler arbetstimmar kan bli aktuella framöver, bland annat i samband med utökad försäljning.

Vi söker dig som:
* Är snabb, noggrann och stresstålig
* Gärna har erfarenhet från asiatisk restaurang/kök (meriterande)

Segeltorp
08-395 111

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: Segeltorpsthai@hotmail.com

Arbetsgivare
Segeltorps Thai Take Away

Kontakt
Chenchirakun (King) Pomdaeng
Segeltorpsthai@hotmail.com
0763035782

Jobbnummer
9840956

