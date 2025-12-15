Kökspersonal
2025-12-15
Invito Varberg söker personal till våren 2026.
Restaurang Invito tar dig till en gastronomisk upplevelserik resa genom Italien
där smaken, havsklimatet och de färska ingredienserna blandas väl in i en mysig
restaurang i centrala Varberg. På vår meny kommer du att hitta allt från förrätter (antipasti), a la carte meny, napolitanskpizza, färsk pasta och äkta italienska desserter.
Vem är du?
Vi söker nu dig som är kvalitetsmedveten med en naturlig känsla för italiensk matlagning. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är positiv och stresstålig. Det är meriterande om du har erfarenhet från italiensk - matlagning!
Tjänsten söker du genom att mejla:info@invitovarberg.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: info@invitovarberg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Invito Varberg AB
(org.nr 556771-6930), http://www.invitovarberg.se
Norrgatan 13 (visa karta
)
432 41 VARBERG Jobbnummer
9645922