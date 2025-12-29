Köksmästare sökes
Biljardpalatset Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biljardpalatset Göteborg AB i Göteborg
Köksmästare till Biljardpalatset
Biljardpalatset är en expanderande verksamhet med höga ambitioner och en tydlig målsättning: att bli Sverigeledande inom vår genre. Vi håller en hög internationell nivå inom service, mat och dryck och är en del av PalatsetGroup - en koncern med fem restauranger i mellersta och södra Sverige. Alla våra verksamheter har sin egen karaktär men delar samma kärna: en passion för service och upplevelser som får gästerna att vilja komma tillbaka.
Biljardpalatset har varit en institution i Göteborg sedan 1984 och har under de senaste åren genomgått stora förändringar i både lokaler och arbetssätt. Nu vill vi fortsätta utvecklas - och söker därför en köksmästare som vill ta vår restaurang till nästa nivå.
I rollen som köksmästare leder och ansvarar du för kökets dagliga drift och personal. Du arbetar med menyplanering och utveckling, bemanning, rekrytering och arbetsmiljö. Du ansvarar för inköp, lager och inventering samt för köksekonomi och resultatuppföljning. Självklart har du alltid gästens upplevelse i fokus, med mat som ska överträffa förväntningarna. Vår matlagning hämtar inspiration från hela världen, med en tydlig förkärlek för klassiker.
Vi söker dig som:
har minst 5 års erfarenhet av arbete i restaurangkök med à la carte-servering
är en trygg och engagerad ledare som skapar trivsel omkring dig
har goda kunskaper inom livsmedelssäkerhet, köksekonomi och menyutveckling
drivs av att utveckla både verksamhet och medarbetare
håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och bidrar med kreativa idéer
kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
är van användare av Office 365
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och goda möjligheter till utveckling inom en växande koncern.
Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@palatsetgroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biljardpalatset Göteborg AB
(org.nr 556229-1913) Jobbnummer
9665491