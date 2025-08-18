Kökschef till Seniorköket Linné och Bernadotte
2025-08-18
Vill du vara med och leda och utveckla dagens och framtidens måltidsservice inom Uppsala kommun?Tycker du att det låter spännande med en ledande roll samtidigt som du får vara en del av det dagliga arbetet i köket? Vill du bidra med din kunskap och inspirera dina medarbetare till att skapa näringsriktig och klimatsmart mat där det lilla extra för våra äldre kommuninvånare alltid går först? Då kan tjänsten som kökschef hos oss på Måltidsservice passa dig!Måltidsservice är Uppsala kommuns egen måltidsleverantör som bedriver kök på förskolor, skolor, gymnasier och seniorrestauranger samt levererar måltider till boende inom vård- och omsorgsverksamhet. Varje dag serverar vi runt 40 000 måltider och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ligga i framkant. Vi söker nu en kökschef till Seniorköket som ligger i främre Boländerna. I ditt uppdrag ingår ansvaret för våra tre tillagningskök som serverar lunch och middag alla dagar året runt till sammanlagt 23 äldreboenden i kommunens regi. Två av tillagningsköken har även seniorrestaurang. Det motsvarar ungefär 2200 serverade portioner varje dag. Ditt personal- och arbetsmiljöansvar omfattar ett team av ca 25 kockar och måltidsbiträden. För att lyckas med ditt uppdrag har du ett genuint intresse för våra årsrika gäster samt deras särskilda behov och förväntningar på måltider. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du jobbar dagtid helgfri måndag till fredag.
Här kan du läsa mer om måltidsservice (https://maltidsservice.uppsala.se/)
Seniorköket på instagram (https://www.instagram.com/seniorkoket/?igshid=YmMyMTA2M2Y=)
Ditt uppdrag
Som kökschef ansvarar du för daglig måltidsproduktion, personal, budgetuppföljning och arbetsmiljö för dina kök och rapporterar till områdeschef. Du leder och inspirerar dina medarbetare och skapar förutsättningar för att verksamheterna levererar måltider av hög kvalitet. Som kökschef bygger du vidare på vårt nära samarbete med verksamhetschefer, måltidsutvecklare och omsorgspersonal på äldreboenden och bemöter seniorer och deras anhöriga på ett serviceinriktat sätt.I arbetet ingår att planera den dagliga driften samt att leda och fördela arbetet i köken samtidigt som du själv delvis deltar i den dagliga driften. Du säkerställer också att det ekonomiska ramverket följs och analyserar resultaten för dina kök.I ditt arbete ingår att upprätthålla och vid behov revidera rutiner för egenkontroll, livsmedelshygien och kvalitet. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom medarbetar- och arbetsplatsdialoger samt skyddsronder. Du har ett nära samarbete med andra kökschefer och din områdeschef och tillsammans bidrar vi till att hela Måltidsservice som Uppsala kommuns egen måltidsleverantör fortsätter att utvecklas.Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber samt systemstöd när det gäller bland annat ekonomi, HR och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap. Publiceringsdatum2025-08-18Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som arbetsledare eller chef inom en större köksverksamhet. Du har en kockutbildning eller annan utbildning inom kök och restaurang som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi förutsätter att du är utbildad inom livsmedelshygien HACCP och specialkost. Har du utbildning inom ledarskap och arbetsmiljö så är det meriterande. Erfarenhet av att ha haft ansvar för personal, budget och arbetsmiljö är också meriterande.Du har god datorvana, inklusive Officepaketet och andra IT-stöd för kök och ekonomi. Vidare behöver du också ha mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Körkort är en fördel.
Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:Daniela Lorenz, områdeschef, 018-727 56 36För frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta:Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91
Fackliga företrädare:Kommunal, 010-442 82 10Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
