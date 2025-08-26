Kökschef till Restaurang 270 i Södertälje
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Vem är du?
Vi söker en driven och passionerad kökschef som vill vara med och skapa något nytt från grunden. Du är en nyfiken och inspirerande ledare som bygger ett starkt team där serviceanda, matglädje och lagarbete står i fokus. Med din struktur och ditt engagemang leder du arbetet i köket - både operativt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Som kökschef ansvarar du för att köket följer lagar, rutiner samt Compass Groups policys och värderingar. Du har även ett viktigt ansvar att uppfylla de krav och KPI:er som vår kund ställer, utöver Compass egna riktlinjer.
I rollen ingår bland annat ansvar för egenkontroll, inventering, för- och efterkalkylering av rätter, uppföljning av nyckeltal, svinnhantering och inköp. Du får också en central roll i att utveckla hållbara menyer och rätter som speglar trender, säsong och gästernas önskemål.
Vi söker dig som har god planeringsförmåga, gillar högt tempo, tar egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll.
Om Restaurang 270
Restaurang 270 är en av tretton restauranger som vi driver hos vår kund Scania, varav elva finns i Södertälje. Enheten har varit stängd sedan juni och genomgår just nu en totalrenovering med nytt kök och matsal - den stora premiären planeras till vecka 43.
Vi serverar frukost och lunch måndag till fredag till cirka 250 gäster per dag. Våra gäster är främst Scanias medarbetare, både tjänstemän och verkstadsanställda. Lunchen serveras som buffé under varumärket Marketplace med två husmansalternativ samt ett vegetariskt. I vår nya Bistro lägger vi vackert upp rätterna på tallrik direkt framför gästen - här står matglädje och upplevelse i centrum.
En unik möjlighet
Det här är ett tillfälle som sällan dyker upp - att få vara med och starta upp en helt ny restaurang från grunden. Du blir en del av ett stort nätverk där vi stöttar varandra. På området finns sju erfarna kökschefer samt ett centralt Culinary team med gedigen kompetens under ledning av Krister Dahl, redo att ge stöd och inspiration.
Rollen som kökschef
Som kökschef är du tjänsteman med sex veckors semester. Du får en nyckelroll i att bygga upp verksamheten tillsammans med ditt team och sätta prägel på både köket och gästens matupplevelse.
Du har personalansvar för ett team på fyra medarbetare och ansvarar för helheten i köket. Arbetstid är huvudsakligen vardagar dagtid.
Vem är du?
• Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
• Du har minst 5 års erfarenhet som kock eller motsvarande
• Du har minst 2 års erfarenhet av personal- och resultatansvar
• Du bör ha erfarenhet av arbete med menyplaneringssystem
• Du har mycket goda kunskaper inom gastronomi, näringslära, köksekonomi och svinnhantering
• Du har en analytisk förmåga och är resultatinriktad
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du har förmågan att leda och fördela arbetet samt omsätta beslut i handling
• Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
• Du är kreativ och lösningsorienterad
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska obehindrat
• Du har god datavana och kunskaper i Office365
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här.
