Köksbiträde Till Nancys Steakhouse Nova Lund

Ängelholms Hamnkrog AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund
2026-07-13


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Nancys Steakhouse Nova Lund söker ett köksbiträde på 50% med chans till utökad tjänst !
Älskar du högt tempo, god mat och att arbeta i ett härligt team? Då kan du vara den vi söker !

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Vi söker ett köksbiträde på 50 % med möjlighet till fler timmar för rätt person. Du kommer att arbeta med :
Förberedelser i köket
Disk och städning
Matlagning samt uppläggning
Påfyllning och övriga köksuppgifter
Att tillsammans med teamet skapa en fantastik upplevelse för våra gäster

Vi söker dig som :
Är positiv, noggrann och stresstålig
Trivs med att arbeta i högt tempo
Är en lagspelare med god arbetsmoral
Har erfarenhet från restaurang eller kök

Vi erbjuder:
En tjänst på 50 % med möjlighet till fler timmar
Ett härligt arbetslag
Goda utvecklingsmöjligheter

Arbetsplats: Nancys Steakhouse Nova Lund!
Låter detta som något för dig ? Skicka in din ansökan med CV och några rader om dig själv.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan !

skicka till : Emilia@nancys.nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: emilia@nancys.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nancys Nova Lund".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ängelholms Hamnkrog AB (org.nr 556669-0953)
Företagsvägen 10 (visa karta)
227 61  LUND

Arbetsplats
Nancys Nova AB

Jobbnummer
10000963

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