Köksbiträde till Beckombergaskolan
Stockholms kommun / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-01
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Beckombergaskolan är en omtyckt F-6 skola som ligger naturskönt i utkanten av Bromma.
Skolan har cirka 530 elever och cirka 80 anställda. Här arbetar kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Elever, personal och vårdnadshavare trivs med vår skola och vårt fritidshem och fritidsklubb. Beckombergaskolan är en välorganiserad skola med goda rutiner och arbetssätt. Skolan har fina lokaler och en fantastisk skolgård med plats för organiserade aktiviteter och kreativ lek på rasterna. Restaurang Matlunden har eget tillagningskök och serverar varmrätt, soppa och salladsbord varje dag.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande arbete i ett välfungerande kök som lagar ca. 1200 portioner/dag.
Din roll
Du kommer jobba som köksbiträde tillsammans med ett kunnigt och kompetent arbetslag, där bl.a. följande arbetsuppgifter ingår:
• beredning av vår salladsbuffé
• öppna och förbereda matsalen inför lunchen
• jobba i serveringen och i disken under lunchtid
• beredning och servering av mellanmål till våra yngre elever
Utöver ovanstående ser vi att du har:
• ett professionellt och fint bemötande mot våra elever och personal
• utbildning inom livsmedelshygien
• en god servicenivå mot våra elever, personal och kollegor.
• ett lösningsorienterat sätt att hantera och lösa uppkomna situationer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från arbete inom skolkök, helst inom liknande roll.
