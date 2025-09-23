Köksbiträde Sushi Restaurang
2025-09-23
Zushi är en restaurang i centrala Malmö med inriktning på asiatisk mat, främst då japanska maträtter. Vi har både bordsservering, catering och take-away.
Vi söker just nu ytterligare kökspersonal med kunskaper speciellt om det asiatiska köket, även kunskaper i att göra sushi. Vi önskar att du har god erfarenhet av att arbeta i en asiatisk restaurang. Goda kunskaper om japanska maträtter och dess råvaror krävs. Du ska vara stresstålig och lätt att samarbeta med. Du ska kunna se till att en god livsmedelshygien förekommer på arbetsplatsen.
Som köksbiträde ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av varmrätter & smårätter med hög kvalitet.
Din station kommer främst bestå av att laga enklare varmrätter, förbered, städa och hjälper till i köket.
Det krävs att du även ska kunna hjälpa till på sushi stationen. Vi utbildar dig såklart på arbetsplatsen.
Disk och städ ingår också i jobbet, samt hålla arbetsplatsen fin och ren.
Du vet att för att ett team ska lyckas måste alla jobba tillsammans och hjälpas åt så gott vi kan.
Vad erbjuder vi?
Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en unik arbetsplats med extra allt där en skön fusion av japansk mat, drycker samt härliga arbetskollegor.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Helst Minimum 1 år av erfarenhet av restaurangbranschen
Utmärkt kommunikations- och organisationsförmåga.
Ledarskapsförmåga
Kunna arbeta i en stressig miljö.
Stark kunskap om korrekt matningsmetoder och sanitetsstandarder
Har du dessutom tidigare erfarenhet av att jobba inom asiatiskt kök är det klart meriterande.
Vad kan du förväntar dig?
Heltid/Deltidstjänst.
Främst på eftermiddag, kvällar och helger.
Låter det här som något för dig? Lämna in din ansökan till oss genom mejl på job@zushi.se
med ett personligt brev, CV tillsammans med en bild.
Markera ansökan med "Köksbiträde 2025".
Rekryteringen kommer att ske löpande.
Om du har ytterligare frågor angående positionen, vänligen kontakta mig på mejl.
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Tillsvidare, Extrajobb
Deltidstimmar: 25-40h per vecka
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: job@zushi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T-L Sushi AB
(org.nr 559129-4086), https://zushi.se/malmo/
Drottningtorget 4 (visa karta
)
212 25 MALMÖ Arbetsplats
Zushi Malmö Jobbnummer
9523290