Köksbiträde Kvällar

Waku Waku Izakaya söker kvällspersonal till köket!
Vill du bli en del av ett livligt och autentiskt japanskt kök mitt i hjärtat av Stockholm?Waku Waku Izakaya är en japansk bar och restaurang med en avslappnad och energifylld atmosfär. Vi serverar japanska små rätter i tapasstil, tillsammans med ett brett urval av drycker.Publiceringsdatum2025-10-19Om tjänsten
Vi söker en erfaren köksbiträde/linjekock som vill ta ansvar och bidra till ett starkt team under kvällspassen.Det här är inte en kreativ kockroll där du förväntas hitta på nya rätter - hos oss handlar arbetet om att tillreda och lägga upp våra befintliga rätter med precision, tempo och känsla för kvalitet.
Du kommer att:
Tillreda och lägga upp mat enligt våra etablerade recept
Hålla ordning och renlighet i köket
Hjälpa till med disk, städning och enklare beställningar av råvaror
Eftersom vi är en mindre verksamhet arbetar du vanligtvis 1-2 personer i köket samtidigt.
Arbetstid: ca 20 tim/veckaSchema: Onsdag-Lördag kl. 17:00-22:00
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet av matlagning i professionellt kök (Observera: tidigare diskjobb räknas inte som kökserfarenhet)
Är organiserad, ansvarstagande och pålitlig
Trivs i högt tempo och kan arbeta självständigt
Är en lagspelare som samarbetar bra med andra
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Talar flytande engelska (svenska är ett plus men inget krav)
Vi erbjuder:
Anställning enligt HRF:s kollektivavtal, inklusive OB och dricks
En familjär och dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas i ett autentiskt japanskt kök
Ett engagerat och passionerat team som stöttar varandra
AnsökanVi söker dig som kan börja så snart som möjligt - skicka din ansökan redan idag för störst chans att få jobbet!Bifoga gärna ett foto och en länk till din Facebook- eller Instagramprofil.Märk din ansökan med "Teriyaki" och skicka den via e-post.
Observera: Vi hanterar endast ansökningar via e-post.Vänligen ring eller besök inte restaurangen angående tjänsten.
Om du har rätt till Nystartsjobb eller Introduktionsjobb via Arbetsförmedlingen, nämn gärna det i din ansökan.
Välkommen till Waku Waku Izakaya - där matglädje, tempo och japansk gästfrihet möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: kok@wakuwakubar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MJB Sverige AB
(org.nr 559019-8189), http://www.wakuwakubar.se
Drottninggatan 108 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Waku Waku Jobbnummer
9563656