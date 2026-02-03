köksbiträde/festivalarbetare/kassa/prepp
KDC Meat AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KDC Meat AB i Stockholm
Vad roligt att du vill bli en del av vårat glada galna gäng!
Vi reser runt till 26 städer i Sverige och sprider mat glädje
Vårt restaurang tält är fullt av energi god mat och härliga människor.
ARBETE
Vi kommer att vara ett glatt gäng som åker runt i ca 7 mån på förbokade festivaler över hela Sverige. vi startar den 7April-10okt 2026
I våra tält kommer vi att sälja smash burgare ,phillycheesesteak.mac n cheese mm vi har även ett tält där vi säljer exotiska hamburgare så som krokodil struts och känguru ...
ett tredje tält där vi säljer rökt kött så som brisket.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
vi slår upp tälten i varje ny stad samt tillhörigheter för att bedriva verksamheten det mesta av utrustningen är på hjul för att underlätta , vi behöver 1 som står i kassan och tar beställningar en som preppar (tillbereder maten) och en son steker burgarna mm ingen erfarenhet behövs vi lär upp oftast roterar vi så alla kan alla stationer.
BOENDE
Under tiden vi är ute och arbetar bor vi oftast på hotell eller så hyr vi en villa eller liknande företaget står för alla boende kostnader även de dagar vi inte arbetar så ni behöver inte tänka på boendet
ARBETS TIDER
oftast bygger vi upp på en tisdag tar ca 1-2 tim sedan arbetar vi ons till lördagar tiderna kan variera marginellt i bland oftast öppnar vi 11.00-18.00 tiderna kan variera marginellt vissa dagar med någon timma
MAT!
Ni får äta gratis i våra tält hur mycket ni vill..
det är ca 30 andra tält från alla världens mat kulturer som deltar på festivalerna! Ni äter gratis på de flesta av deras tält,
ATT TÄNKA PÅ!
planera i tid om ni vill vara lediga i någon stad eller dag så vi kan organisera så allt flyter på.. i bland kan det vara stressigt med mycket folk och långa köer men vi brukar fixa det utan problem nyckel är bra planering och se till att allt är på fyllt och finns på plats
LEDIGHET
oftast är det 2-3 dagar som vi inte arbetar då vi pendlar med företagets minni van och last bil vissa väljer att bara ta det lugnt eller gå ut.anda väljer åka hem och träffa familjen snabbt och andra äventyrar, en sak är garanterat ni kommer att ha roligt.och skapa minnen för livet
LÖN!
Enligt överns kommelse
VAD VI SÖKER
köks/kassa biträden grill kock disk och avtorkning hjälp alla åt med
även du som har rätt till stöd av arbetsförmedlingen är välkommen att söka,ps vi har även vinter marknader om intresse av arbete finns.
låter detta som din cup of tea ,vänligen maila tillmeatandsweet26@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
via mail
E-post: meatandsweet26@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KDC Meat AB
(org.nr 559522-7983) Jobbnummer
9721537