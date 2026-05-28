Köksbiträde
Scandinavian Service Partner AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2026-05-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandinavian Service Partner AB i Sigtuna
, Stockholm
, Gävle
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Arbetsbeskrivning: SSP Sweden, Produktionskök Vi är SSP:s experter på matresor.Vi är experter på att skapa och driva matställen på platser där människor rör sig. Oavsett om du ska flyga till en exotisk plats, kliva på ett tåg eller stanna till vid en rastplats på motorvägen, ser vi till att den mat och dryck som erbjuds är det perfekta urvalet för att tillfredsställa behoven hos de många olika kategorierna av resenärer.Bli en viktig del av vår SSP-familj!
Vi söker dig som vill jobba extra i kallköket på Arlanda flygplats där vi förbereder och producerar mat till restauranger och caféer på flygplatsen.
Om tjänsten:
Hos oss får du arbeta i ett glatt och engagerat team, tillsammans förbereder och producerar vi bland annat sallader och smörgåsar till flertalet restauranger och caféer på flygplatsen. Hos oss arbetar du mellan 05:00 - 23:00
Vem är du?
Det viktigaste är inte din erfarenhet utan ditt engagemang och att du trivs i att ta ansvar och jobba i team. Du tycker om att leverera hög kvalitet och intern service. Vi lär dig arbetsuppgifterna på plats och det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska eftersom instruktioner finns dokumenterade på svenska och egenkontroller genomförs på svenska.
Vi erbjuder:
* Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
* 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
* Friskvårdsbidrag
* Aktiesparprogram och mycket goda karriärmöjligheter
Övrigt:
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap.
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered dig så gott du kan inför en eventuell intervju.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Mångfald och inkludering är en prioriterad fråga för SSP. Vi är en jämställd arbetsgivare som strävar efter att engagera alla våra medarbetare så att de känner sig värdefulla och motiverade; vi förespråkar mångfald, främjar integration och värnar om jämställdhet. Vi respekterar och skyddar mänskliga rättigheter och förhindrar diskriminering. Vi påverkar våra samhällen på ett positivt sätt. Vi uppmuntrar och välkomnar ansökningar från en mångfald av kandidater oavsett bakgrund, kön, ras, religiös övertygelse, funktionshinder, sexuell identitet och läggning.
Vill du veta mer? Ansök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27041-44206900". Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637)
190 45 SIGTUNA Arbetsplats
Ssp Sweden Produktionskök Arlanda Kontakt
Fru
Johanna Eckeskog johanna.eckeskog@ssp.se 07366881663 Jobbnummer
9932394