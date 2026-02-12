Köksbiträde

The Hairy Pig Deli AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-12


The Hairy Pig Restaurant ligger i Gamla stan, Stockholm. The Hairy Pigs specialitet är viltinspirerade rätter såsom vildsvinskorv, vildsvinsköttbullar, vildsvinsburgare och mycket mer. Vi plockar ut med noggrannhet högkvalitativa råvaror till rätter med influenser från det skandinaviska och spanska köket.
Vi har en lång och utpräglad utbildning och erfarenhet inom restaurangvärlden.
The Hairy Pig Restaurant söker ett köksbiträde som vill utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom restaurangköket.
Tjänsten innefattar ansvarstagande i stor omfattning. Arbetsuppgifterna inkluderar såsom att tillaga, presentera och dekorera förrätter, huvudrätter och efterrätter à la minute. Organisera, hantera livsmedel enligt HACCP och städa samt håller god hygien i köket.

Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Karolina@thehairypig.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1011".

The Hairy Pig Deli AB (org.nr 556418-7424), http://www.thehairypig.com
Lilla Nygatan 13 (visa karta)
111 28  STOCKHOLM

The Hairy Pig Restaurant

Karolina Wilow
karolina@thehairypig.com

9740121

