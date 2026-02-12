Köksbiträde
The Hairy Pig Deli AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
The Hairy Pig Restaurant ligger i Gamla stan, Stockholm. The Hairy Pigs specialitet är viltinspirerade rätter såsom vildsvinskorv, vildsvinsköttbullar, vildsvinsburgare och mycket mer. Vi plockar ut med noggrannhet högkvalitativa råvaror till rätter med influenser från det skandinaviska och spanska köket.
Vi har en lång och utpräglad utbildning och erfarenhet inom restaurangvärlden.
The Hairy Pig Restaurant söker ett köksbiträde som vill utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom restaurangköket.
Tjänsten innefattar ansvarstagande i stor omfattning. Arbetsuppgifterna inkluderar såsom att tillaga, presentera och dekorera förrätter, huvudrätter och efterrätter à la minute. Organisera, hantera livsmedel enligt HACCP och städa samt håller god hygien i köket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Karolina@thehairypig.com
http://www.thehairypig.com
The Hairy Pig Restaurant
Karolina Wilow karolina@thehairypig.com
