Köksbiträde
2026-01-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Jönköping
, Halmstad
, Malmö
, Norrköping
1958 grundade Bröderna Frank och Dan Carney från Kansas Pizza Hut. De lånade
600 dollar av sin mamma och de slog upp dörrarna till sin första restaurang i
Wichita. Det blev succé!
Idag finns vi, Pizza Hut, i över 100 länder. Ett starkt varumärke, känt för sina spännande smaker och unika deg.
Vill du vara med och fortsätta succén och lära dig att tillaga en äkta Pan Pizza?
Vi söker dig som är en strukturerad arbetsmyra. Med ett leende, stolthet och i högt
tempo genomför du alla dina arbetsuppgifter oavsett om du tillagar den äkta Pan
Pizzan, förbereder i köket, städar eller diskar.
Du förstår att din roll är avgörande för att vi ska få nöjda kunder som kommer tillbaka med sina bästa vänner.
Du sprudlar och har en speciell förmåga att skapa en god atmosfär både hos våra härliga gäster och kollegor.
Du lär dig nya saker och tar hela tiden initiativ att göra det lilla extra som gör skillnad.

Arbetsuppgifter
Preparering och tillagning av pizzor samt annan mat
Diskning, städning och planering av ditt arbete.
Vi önskar att du är noggrann och ansvarstagande samt förstår vikten i våra tydliga rutiner och policys kring matsäkerhet. Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift. Vi utbildar dig internt så behöver du ingen tidigare erfarenhet eller utbildning.
Dina arbetstider varierar med betoning på kvällar och helger.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med härliga kollegor, fantastiska pizzor, givande
utbildningar och mycket goda utvecklingsmöjligheter. Förutom lön enligt HRF gröna
avtal, erbjuder vi friskvårdsbidrag till våra medarbetare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nrg Pizza AB
(org.nr 556465-9893) Arbetsplats
NRG Pizza AB (Trading as Pizza Hut) Jobbnummer
9667658