Köksbiträde
2025-09-01
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
Visa alla jobb hos Mervan & Berfin AB i Håbo
Köksbiträde sökes!
Vi söker en köksbiträde som vill bli en del av vårt team!
Om Jobbet
Som köksbiträde kommer du att hjälpa till i köket, förbereda råvaror, diska, städa m.m. Arbeta i ett team där vi sätter samarbete och struktur i fokus.
Du ska vara stresstålig och noggrann. Det finns inga krav på språkkunskaper.
Skicka in din ansökan redan idag !!!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@mozzarellabalsta.se
Detta är ett heltidsjobb.
