Köksbiträda
Restaurang Addimashki Alaseel AB / Restaurangbiträdesjobb / Järfälla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Järfälla
2026-06-05
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Vi är en restaurang som erbjuder mat med fokus på mellanösterninspirerade grillrätter och shawarma. Nu söker vi en engagerad och erfaren shawarmakock som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som köksbiträde kommer du att arbeta med tillagning och förberedelse av shawarma samt andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangkök. Tjänsten kräver erfarenhet av köttberedning, marinering och tillagning samt förmåga att arbeta i ett högt tempo med bibehållen kvalitet.Dina arbetsuppgifter
• Förbereda, marinera och hantera kött för shawarma.
• Montera och tillaga shawarmaspett av kyckling och nötkött.
• Ansvara för grillning, skärning och servering.
• Säkerställa att maten håller hög kvalitet och presenteras på ett tilltalande sätt.
• Följa gällande hygien- och livsmedelssäkerhetsrutiner.
• Delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter i köket.
• Bidra till god ordning och ett gott samarbete på arbetsplatsen.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete i restaurangkök.
• Erfarenhet av tillagning av shawarma eller liknande grillrätter är meriterande.
• Kunskap om köttberedning, marinering och livsmedelshantering.
• Förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
• Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt lag och kollektivavtalsliknande villkor.
• Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
• Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din erfarenhet och tidigare arbetsuppgifter. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi välkomnar alla kvalificerade sökande och eftersträvar en rekrytering baserad på kompetens, erfarenhet och lämplighet för tjänsten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
restaurangaddimashki@gmail.com
E-post: restaurangaddimashki@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Addimashki Alaseel AB
(org.nr 559383-0317)
Flyginfarten 16 A (visa karta
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177 38 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Addimashki Alaseel AB, Restaurang Jobbnummer
9950921