Köksbitäde / Kitchen assistant söks - Al Rihab AB - Restaurangbiträdesjobb i Växjö

Prenumerera på nya jobb hos Al Rihab AB

Al Rihab AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö2021-06-28Al Rihab Restaurang har en positiv utveckling och har hårt tryck i köket såväl lunch- som kvällstid. Nu söker vi en köksbiträde som kan hjälpa till och samarbeta koken med förberedelse och matlagning i köket.Du som söker tjänsten behöver inte ha formell utbildning, det som är viktigt är att du tidigare har arbetat inom kök och att du har ett genuint intresse för matlagning. Har du tidigare erfarenhet från det asiatiska Mellanöstern köket är det du som vi letar efter. Eftersom ditt uppdrag kommer att ske i köket ofta med matlagning så det är inte krav om du kan det svenska språket eller inte, det som är viktigt för oss är ditt jobb som kock.English:Al Rihab Restaurant has a positive development and has strong pressure in the kitchen both at lunch and in the evening. Now we are looking for a kitchen assistant who can help in kitchen.You who are applying for the job you not need to have formal education, what is important is that you have previously worked in the kitchen and that you have a genuine interest in kitchen. If you have previous experience from Asian Middle Eastern cuisine, you are what we are looking for. Since your assignment will take place in the kitchen often with kitchen so it is not a requirement if you know the Swedish language or not, what is important to us is your job as a kitchenerÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-28Sista dag att ansöka är 2021-07-28Al Rihab ABBokelundsvägen 1 B Lgh 100235248 Växjö5835046