Köksansvarig till Sjöstaden Skybar
2025-11-03
Högst upp i Stockholms nya landmärke, skyskrapan Sthlm 01, ligger Sjöstaden Skybar på 102 meters höjd med milsvid utsikt över Årstaviken och Stockholm. Restaurangen bjuder in till lunch, scenisk middag samt skönt häng i baren eller på terrassen. Maträtterna på menyn utgår från kolgrillen samt rökeriet och bjuder på smaker med inspiration från södra Europa, Syd- och Nordamerika samt Mellanöstern. Restaurangens generösa ytor, inte minst den härliga terrassen i västerläge, gör det möjligt för umgänge och mingel från lunch till sen kväll.
Restaurangen är öppen varje dag i veckan från lunch till kväll och består av matsal, bar, chambre separée och festvåning med totalt drygt 150 sittplatser. Utöver det finns en stor terrass under bar himmel med mer än 100 sittplatser. Välkommen till Stockholms högsta takbar!
Läs mer om oss på https://www.sjostadenskybar.se/
Är du vår Köksansvariga på Sjöstaden Skybar?
Vi söker dig som har jobbat i à la carte kök av hög standard, haft en arbetsledande roll under en tid och som vill vara med oss på resan mot att bli en klassiker på Södermalm. Du har ett naturligt ledarskap, är kvalitetsmedveten och vill jobba med ett team som älskar gästen.
Tjänsten är förlagd på dagtid, kvällstid och helger.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta aktivt i service och leda köksteamet i det dagliga arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Du kvalitetssäkrar maten och ser till att alla jobbar åt samma håll. Du är ansvarig för inköp och ser till att råvarukostnad och personalkostnader hålls.
Du jobbar tätt med Kökschef som är din närmsta chef. Det största administrativa ansvaret ligger på Kökschef som även kommer att vara aktiv i produktion och service.
Vi tror att du har
Minst 3 års erfarenhet som kock från à la carte kök av hög standard.
Erfarenhet från arbetsledande funktion så som souschef.
God ledarskapsförmåga.
Passion och intresse för matlagning.
Det här kan vara ditt drömjobb om du värderar
Kvalité och service, i allt du gör.
Att vara en del av ett team där vi tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra gäster.
Att tillhöra ett roligt och passionerat gäng.
Läs mer om oss på https://www.sjostadenskybar.se/.
