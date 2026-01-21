Köksansvarig till anstalten Sörbyn
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, textil m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Läs mer om anstalten Sörbyns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/sorbyn/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som köksansvarig är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda det dagliga arbetet i produktionsköket samt att driva verksamheten framåt utifrån givna ramar och riktlinjer inom ansvarsområdet. Anstalten Sörbyns kök är nytt, stort och modernt. Vi står inför kapacitetsutökningar vilket gör att vi kommer laga fem gånger fler portioner inom snar framtid.
Vi behöver en driven köksansvarig för att organisera och planera arbetet i köket, att skapa tydliga rutiner och struktur, både till övrig personal och klienter. Det administrativa arbetet fyller delar av dagen och resten av tiden är du en del av produktionen. I rollen upprättar du matsedlar och ansvarar för att inköp av matvaror och förbrukningsmaterial till köket sker. Du samarbetar med andra funktioner på anstalten samt med andra kollegor inom myndigheten kring sådant som utvecklar vår köksverksamhet.
Maten i köket lagas från grunden och du har ett delat ansvar över att portionspriser är inom budget. En del av det dagliga arbetet kan även innebära att tillsammans med kockarna handleda klienter i sysselsättning. Arbetslaget består just nu av fem kockar inklusive dig som köksansvarig. Du arbetar nära kriminalvårdsinspektören, som har det formella personalansvaret.
Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, kvalitetssäkring, inköp, fakturahantering, inventeringar samt tillagning av måltider. I uppgifterna ingår även gemensamt ansvar för städning av kökets lokaler, disk, samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du ska ha en stark förmåga att organisera och strukturera ditt arbete, kunna se helheten och uppskatta ordning och reda. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* Erfarenhet av att arbeta som köksmästare eller liknande arbetsledande roll i köket
* God datavana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i storkök
* Erfarenhet av att hantera fakturor, beställningar/inköp
* Goda kunskaper i livsmedelshygien- och egenkontroll
* Goda kunskaper om specialkost och allergener
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
