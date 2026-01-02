Kockelev till Ragnerud Kök
Vill du spendera sommaren mitt i naturen, där doften av skog möter ljudet av skratt, vandringskängor och klirrande porslin?
Ragnerud Kök är en del av Ragnerud Vandringsdestination - en levande plats där mat, människor och natur möts. Nu söker vi en kockelev som vill utvecklas i köket och vara med och skapa minnesvärda måltider för våra gäster.
Om jobbet
Som kockelev hos oss får du:
Arbeta nära erfarna kockar i ett kök med fokus på vällagad, rustik och inspirerande mat
Vara delaktig i förberedelser, tillagning och servering
Uppleva ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
Jobba i en varm, familjär miljö där samarbete och arbetsglädje står i centrum
Vi söker dig som
Går eller har gått en kockutbildning, eller har ett starkt intresse för matlagning
Är nyfiken, engagerad och vill lära dig mer om yrket
Trivs med att arbeta i team och i ett ibland högt tempo
Gärna har ett intresse för natur, friluftsliv och mötet med människor
Vi erbjuder
Sommarjobb och helgarbete april-september
Lön enligt kollektivavtal
En unik arbetsplats mitt i naturen
Värdefull erfarenhet och möjlighet att utvecklas i köket
Vid behov av personalboende hjälper vi dig att komma i kontakt med hyresvärdar
Låter det som en sommar för dig?
Skicka din ansökan och berätta varför just du vill bli en del av Ragnerud Kök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Cv och Personligt brev
E-post: jobb@ragnerud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kockelev". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ragnerud Business AB
(org.nr 559078-2891), https://www.ragnerud.com/swe/restaurang/
Jolsäter 15 (visa karta
)
458 97 HÖGSÄTER Arbetsplats
Ragnerud Kök på Ragnerud Vandringsdestination Jobbnummer
9668167