Kockar till säsong 2026
Wikan Personal AB / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-02-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Araslöv, ett historiskt gods som nu husar en resort i svårslagen naturskön miljö. En kort bilfärd från Kristianstad möter du en blandning av historiska och moderna lokaler där matupplevelsen är i fokus. Här serveras mat från morgon till kväll. Hos oss möter Du en varm och välkomnande naturinspirerad atmosfär vilket troligtvis är en av de främsta anledningarna till att vi har så många återkommande gäster. Förutom övernattande golfspelare är konferens-, bröllop- och jaktgäster en del av vår vardag på Araslöv.
Inför säsong 2026 söker vi nu efter kockar till vår restaurang!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan personal.Arbetsuppgifter
På Araslöv står maten och servicen i fokus och det är viktigt att du brinner för matlagning. Köket står för en smakfull blandning av det traditionella och det moderna, där arbetet innebär både tallriksservering på lunchen samt à la carte på kvällen. Utöver det dagliga arbetet arrangeras bröllop och olika typer av event där arbetsrollen bjuder på ett varierande arbete. Varje medarbetare är lika viktig och teamkänsla är något som värdesätts högt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du är utbildad kock, men kanske i början av din karriär och vill fortsätta utvecklas. Som person trivs du med en varierad vardag är ansvarsfull, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö. Du är passionerad och har ett genuint matintresse. Vad du än tar dig för strävar du alltid efter att ge gästerna en genuin matupplevelse. Gästen står i centrum och god service är självklart för dig, samt att hantera stress och arbeta i ett högt tempo. Du är en god lagspelare som bidrar till en bra stämning i gruppen.
Information och kontakt
Denna tjänst är en säsongsanställning och tillsättning sker i början av april och varar fram till slutet av september alt. mitten av oktober, beroende på överenskommelse. Tjänstgöringsgrad varierar från 50-100 %. Arbetstiden är förlagd på både dagtid och kvällstid samt helger, så det är viktigt att du kan detta.
Vi tillämpar löpande urval, så ansök redan idag! Sista ansökningsdagen är den 12 mars.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Johanna Fondell, 044-5906502 eller Hanna Nyberg, 044-5906514.
Välkommen med din ansökan via Wikans hemsida.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14105". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Nyberg 044- 590 65 14 Jobbnummer
9752948