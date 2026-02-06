Kockar till Måltidsservice
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-02-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen i Eskilstuna
Nu har du chansen att bidra till att måltiderna i Eskilstuna kommuns offentliga kök blir både smakrika och meningsfulla. Tillsammans med dina kollegor bestående av kockar och måltidsbiträden lagar och serverar ni måltider som är goda, näringsriktiga och miljösmarta.
Måltidsservice tillhör Serviceförvaltningen och samlar alla offentliga kök i en gemensam organisation. Syftet är att renodla måltidsverksamheten och få en hög och jämn kvalitet över hela kommunen. Måltidschef och kostchef ansvarar, tillsammans med enhetschefer, för cirka 300 medarbetare. Tillsammans driver de ett 80-tal kök.
Vi söker nu fler kockar till våra kök inom förskola, skola och äldreomsorg. Tjänsterna är ett timvikariat.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att tillreda och förbereda mat i något av våra kök. Maten ska vara god, näringsrik, inspirerande och hälsosam. Förutom matlagning, har du hand om servering, disk, städ och genomförande av egenkontroll kökshygien. Alla i arbetsgruppen har fördelat ansvar och roterar på de olika stationerna. Vi arbetar miljömedvetet och strävar alltid mot att minska den negativa klimatpåverkan.
Att jobba i ett kök är fysiskt krävande vilket innebär en del tunga lyft. Arbete i kyld miljö kan förekomma då matlådor i Rekarnegymnasiet portioneras upp och packas i kylrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning inom hotell- och restaurangprogrammet alternativt en annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har kunskaper inom HACCP (produktsäkerhet). Som kock är det viktigt att du har erfarenhet av att tillaga special- och allergikost. Det är en fördel om du har erfarenhet av kostdataprogrammet Matilda. Du behöver behärska god svenska i både tal och skrift så att vi undviker missförstånd kring till exempel specialkost, recept eller mötet med gäster.
Vi tror att du är en strukturerad person som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Det är viktigt att du kan behålla lugnet när det är mycket på gång. Samarbetet är en viktig del och du behöver vara bra på att lyssna på andra, ta till dig information och vara positiv mot kollegor och gäster.
I den här rekryteringen ber vi dig om ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26222". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9728629