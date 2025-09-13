Kockar Sökes Till Restaurang Koch Uddevalla

M.D Uddevalla AB / Kockjobb / Uddevalla
2025-09-13


Vi söker dig som brinner för matlagning från grunden, vi jobbar med säsongens råvaror och därmed byter meny utefter tillgång och årstid.
Du skall kunna jobba i team, under press och med noggrannhet.
Vi ser att du har minst tre års erfarenhet som kock.
Anställningsform: 75-100% Tillsvidare (provanställning 6 mån)
Arbetstider: Lunch/Kväll/Helger
Intervjuer hålls löpande tills någon blir anställd
Start enligt överenskommelse

Vår restaurang erbjuder en elegant meny med säsongens bästa råvaror.
Låt oss ta er på en smakresa som du kanske inte har upplevt tidigare i Uddevalla.
Tillsammans med service i toppklass och en varm, familjär miljö skapar vi en plats för alla tillfällen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: victor@restaurangkoch.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M.D Uddevalla AB (org.nr 556576-4494), https://restaurangkoch.se/
Kochska Gränden 2 (visa karta)
451 30  UDDEVALLA

Arbetsplats
Mat & Dryck Uddevalla AB

Jobbnummer
9507417

