Kockar sökes

Hotell Blå Blom Restaurang & Drift AB / Kockjobb / Värmdö
2026-04-25


Vi söker erfarna kockar som brinner för sitt yrke och har flera års erfarenhet. Du trivs med att arbeta med färska råvaror och att samarbeta med dina kollegor.

Publiceringsdatum
2026-04-25

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som kock.
Kreativ och engagerad i att ge det lilla extra.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Körkort B, då du kommer att jobba på båda restaurangerna.

Vad vi erbjuder:
Morgon-, dag- och kvällspass 4-6 dagar i veckan.
50%-100% eller extra timmar, anpassat efter dina behov.
Två olika arbetsplatser, Skeviks Gård och Hotell Blå Blom för en varierad arbetsmiljö.

Tillträde: snarast
Ansök redan idag på jobb@blablom.se
Ansökningsförfarandet och rekrytering sker löpande tills vi fyllt alla platser.
För frågor, ta kontakt med vår platschef Sofia Rosengren sofia@blablom.se
Vi är medlemmar i Visita och tillämpar kollektivavtal utformat mellan Visita och HRF för dessa tjänster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@blablom.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kockar".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotell Blå Blom Restaurang & Drift AB (org.nr 559501-1429)
Odelbergs Väg 5 A (visa karta)
134 46  GUSTAVSBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Blå Blom Restaurang & Drift AB, Hotell

Kontakt
Platschef
Sofia Rosengren
sofia@blablom.se
0704580507

