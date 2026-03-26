Kock Umeå Waldorfskola
2026-03-26
Kock, heltid, tillsvidare, månadslön
Tillträde 03.08.26
Umeå Waldorfskola startar en ny verksamhet! Skolan fyller snart 50 år och nu ska vi äntligen börja laga vår egen mat. Vill du bli en del i vårt nya team som dagligen ska laga fantastiskt god lunch till våra 300 barn och ungdomar och vara med och skapa en mysig, trevlig och välkomnande stämning i vår nya, fina matsal. Du ingår i ett nybildat team med fyra kockar som tillsammans startar upp den nya verksamheten "kök och matsal" i nybyggda lokaler på Umeå Waldorfskola. Tillsammans bygger vi en stark organisation genom att vi roterar på de olika uppgifterna såsom matlagning, bakning, förberedelser, servering, disk och städ. Du är delaktig i planeringen av det dagliga arbetet i köket och att skapa menyer. Det här är drömjobbet för dig som gillar hantverket, att laga mat från grunden på färska råvaror i huvudsak ekologiskt odlade med fokus på grönsaker, rotfrukter och baljväxter. Du är social och gillar lite stoj och stök som följer med barn och ungdomar eftersom att vi ibland kommer låta barn och elever vara delaktiga i köksarbetet.
Intervjuer görs löpande så vänta inte med din ansökan till kökschef Camilla Kaiser
Välkommen med din ansökan, mejla ditt CV och personligt brev till camilla.kaiser@waldorfumea.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: camilla.kaiser@waldorfumea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Umeå Waldorfskola R Karlsson Mfl
903 62 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Waldorfskola Kontakt
Kökschef
Camilla Kaiser camilla.kaiser@waldorfumea.se Jobbnummer
