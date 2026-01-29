Kock till verksamhetsområde Kalmar
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Häktet och anstalten i Kalmar bildar tillsammans verksamhetsområdet Kalmar och är därmed organisatoriskt samma enhet. Medarbetarna som arbetar i Kalmar tjänstgör tidvis på häktet och anstalten beroende på behovet som verksamheten har. Anstalten i Kalmar har 77 platser i säkerhetsklass 2, den är landets äldsta och byggdes år 1852. Häktet i Kalmar har 50 platser. Häktet och anstalten är belägna i centrala Kalmar några minuters promenad från centralstationen. Verksamhetsområde Kalmar har totalt cirka 130 anställda.
Kriminalvården i Kalmar växer. Vi har flera nyetableringar på gång de kommande åren, däribland anstalter i säkerhetsklass 2 och 3 samt ett helt nytt häkte. Idag utgår centralköket ifrån nuvarande anstalten i Kalmar. Under de kommande 5-6 åren kommer vår köksorganisation i Kalmar behöva växa efterhand att nya enheter öppnas 2026 och 2027. 2030 kommer en ny anstalt stå klar i södra delen av Kalmar kommun, hela centralköket kommer då utgå därifrån i helt nya kökslokaler med en modern maskinpark. Du kommer som kock hos oss därmed vara med om en spännande utveckling de kommande åren, där din input blir viktig för verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi på verksamhetsområde Kalmar söker nu en kunnig och kreativ kock till vårt team! Som kock i Kriminalvården får du en särskilt viktig roll i samhället. Ditt dagliga arbete har en direkt betydelse för våra intagnas hälsa, välbefinnande och säkerhet.
Hos oss ingår du i ett arbetslag om sammanlagt fyra kockar samt en köksföreståndare. Som kock lagar du i första hand mat åt intagna på anstalten Kalmar och häktet Kalmar men även åt intagna i polisens arrest och till personal. Din arbetsplats utgår från anstalten.
Arbetsuppgifterna är de vanligt förekommande i storkök med att förbereda, tillaga och portionsförpacka maten, sköta disk och städning av kökets lokaler samt utföra egenkontroller i enlighet med aktuell lagstiftning. Tillagning av specialkost förekommer kontinuerligt.
Arbetet sker delvis i samverkan med kriminalvårdspersonal internt såväl som exempelvis leverantörer/kontrollörer externt. I tjänsten ingår även att kunna kommunicera med och vägleda de intagna som du serverar.
Du arbetar dagtid enligt uppgjort schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressiga situationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter, såväl som helheten. Du har också förmågan att ta initiativ och arbeta självständigt. Du har en passion för matlagning och vill bidra till ständig utveckling av anstaltens matsedel inom givna budgetramar.
Vi söker dig som har:
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvårdens bedömer relevant.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i storkök.
* Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller.
* Erfarenhet av att arbeta med specialkost.
* Erfarenhet av att arbeta som kock i Kriminalvården.
* Relevanta språkkunskaper.
* B -körkort.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
