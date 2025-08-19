Kock till vårat team

Restaurang Tyresö Bistro AB / Kockjobb / Tyresö
2025-08-19


Vi söker en självgående kock som kan bidra med god stämning och bra matlagning.
Spis & Vin ligger i Tyresö och serverar lunch samt kvälls a la carte(söndagar stängt)
Vi är lika noga med kvalitén på råvaror från leverantören som den färdigställda maträtten på tallriken.
Vi har väldigt många stamgäster vilket är ett tecken på god kvalité på mat och service.
Tjänsten är heltid med varierad arbetstid men väldig flexibel där man har chansen att påverka schemat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: anders@spisovin.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Tyresö Bistro AB (org.nr 559055-0041)
Stadsparken 6 (visa karta)
135 38  TYRESÖ

Arbetsplats
Tyresö Bistro AB, Restaurang

Kontakt
Anders Wessman
anders@spisovin.se

Jobbnummer
9466157

