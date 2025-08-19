Kock till vårat team
Vi söker en självgående kock som kan bidra med god stämning och bra matlagning.
Spis & Vin ligger i Tyresö och serverar lunch samt kvälls a la carte(söndagar stängt)
Vi är lika noga med kvalitén på råvaror från leverantören som den färdigställda maträtten på tallriken.
Vi har väldigt många stamgäster vilket är ett tecken på god kvalité på mat och service.
Tjänsten är heltid med varierad arbetstid men väldig flexibel där man har chansen att påverka schemat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: anders@spisovin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tyresö Bistro AB
(org.nr 559055-0041)
Stadsparken 6 (visa karta
)
135 38 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö Bistro AB, Restaurang Kontakt
Anders Wessman anders@spisovin.se Jobbnummer
