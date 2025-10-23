Kock till vår måltidsservicepool
Din arbetsplats
Måltidsservice ingår i sektorn för teknik- och förvaltningsstöd och vår ambition är att vara en professionell verksamhet med hög kvalitet och effektivitet där vi kan möta dagens och framtidens krav och förväntningar. Sektorn bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerade sedan flera år.
Måltidsservice ansvarar för maten i våra förskolor, skolor och äldreboenden. Vi är ca 120 anställda och tillagar och serverar ca 9000 måltider per dag.
Vi arbetar sedan många år med stort miljöengagemang och är prisbelönta för vårt arbete för minskat matsvinn. Vi har kommit långt, men såklart strävar vi alltid efter att bli bättre.
Ditt uppdrag
Kock till vår måltidsservicepool - skapa matglädje varje dag!
Är du utbildad kock med minst två års dokumenterad erfarenhet och ett brinnande intresse för att laga riktigt god mat? Hos oss får du använda din kompetens där den gör störst skillnad - i kök där barn, elever och äldre möter matglädje, trygghet och kvalitet varje dag.
Du behärskar egenkontroll och livsmedelshygien och har god kunskap om specialkost - du arbetar metodiskt, säkert och med omtanke. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och har god datorvana.
Det här krävs för tjänsten
• Kockutbildning och minst 2 års dokumenterad erfarenhet
• Kan egenkontroll, livsmedelshygien och specialkost
• Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt god datorvana
• B körkort
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi ser gärna att du är kreativ i matlagning och i hur vi kan ta tillvara på matsvinnet. Du är nyfiken på matgästernas tankar om maten och vill utvecklas i yrket. Du tar ansvar för ditt uppdrag, är noggrann, strukturerad och trivs med att samarbeta med kollegor, pedagoger, elever och barn i förskolan.
Som person kombinerar du smak, struktur och service. Du vågar tänka nytt, samtidigt som du håller hög hygiennivå och rutiner på plats. Framför allt bryr du dig om gästens upplevelse - från första doften i köket till sista tuggan på tallriken.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av vår måltidsservicepool där din kompetens verkligen gör skillnad!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enhetschef
