Kock till Tages sökes!
Tages Konditori & Kök AB / Kockjobb / Östersund
2026-01-20
Restaurang Tages söker nu en engagerad och matglad kock som vill bli en del av vårt team!
Hos oss står bra mat, god service och ett trevligt kundbemötande i centrum. Vi söker dig som trivs i köket, gillar tempot under lunchservering och som samtidigt tycker om att möta gäster.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 80-100%
Arbetstider: Fördelade på vardagar och helger
Ansvarar för tillagningen av vår dagens husman
Förberedelser och planering
Säkerställa god kvalitet och hygien
Kundbemötande och service
Vi söker dig som
Är utbildad & har erfarenhet av arbete som kock, gärna inom lunchservering
Har ett genuint intresse för matlagning
Är serviceinriktad och har ett positivt bemötande
Är ansvarstagande, flexibel och gillar att arbeta i team
Klarar av ett högt tempo med bibehållen kvalitet
Vi erbjuder
En trygg anställning på 80-100%
Ett härligt team och en trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att vara med och påverka meny och arbetssätt
Låter detta som något för dig?
Maila din ansökan till erika@edenbos.se
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: erika@edenbos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tages Konditori & Kök AB
(org.nr 556435-3331)
Frösövägen 32 (visa karta
)
832 43 FRÖSÖN Jobbnummer
9694330