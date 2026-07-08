Kock till Spanjorskan

Bockholmen Gruppen AB / Kockjobb / Stockholm
2026-07-08


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Sommaren är här ☀️ och en av våra omtyckta kockar har bestämt sig för att ge sig ut på nya äventyr.
Vill du ta chansen att ta över rollen som kock på väldens härligaste spanska kvarterskrog så är det nu du ska söka. Spanjorskan ligger på Östermalm och välkomnar grannar, stammisar och gäster till lunch & middag hela veckan.
Den livliga, stökiga stämningen i ett "hål i väggen" på en av Madrids bakgator. Dofterna av stekt fågel från rotisseriet, hel piggvar ur ugnen, räkor på grillen. Matglädjen i San Sebastian. Sältan hos färska skaldjur på stora fat i Barcelona. Att komma till Spanjorskan på Nybrogatan 42 är som en kort resa till Spanien, men ändå inte.
Här får du en totalupplevelse i förtrollande miljö, kryddad med prestigelös service, stor meny och hjärtlig atmosfär 🥂
Som kock är din uppgift att driva och utveckla köket efter dem ramar som är satta av ledningen och köksmästaren. Ditt arbete går ut på att säkerhetsställa att maten tillagas enligt recept och självklart kunna arbeta bra både ensam och i grupp.
Om dig
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du
har stor passion för mat och service
är initiativtagande
är social och trevlig
är en teamplayer

Om tjänsten
Du kommer bl.a. ansvara för
din station i köket
att maten tillagas enligt recept och standard
att upprätthålla företages rutiner och policy

Du som kock på Spanjorskan kommer förbereda och tillaga rätter enligt meny och säsong, bidra till utveckling av nya rätter, menyer och höja kvalitet i köket.
Låter det som något för dig?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bockholmen Gruppen AB (org.nr 556638-0340), https://spanjorskan.se/
Nybrogatan 42 (visa karta)
114 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Spanjorskan

Jobbnummer
9997482

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