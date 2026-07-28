Köksmedarbetare sökes Heltid

Sveriges Bistro Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Eda
2026-07-28


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Köksmedarbetare sökes – Heltid
Vedugn Restaurang i Charlottenberg söker en köksmedarbetare på heltid.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Tidigare erfarenhet av restaurangkök är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror

Tillagning av mat

Städning och disk

Övriga arbetsuppgifter i köket

Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid

Kan arbeta kvällar och helger

Är stresstålig och samarbetsvillig

Är noggrann och ansvarstagande

Anställning: Heltid
Arbetsplats: Vedugn Restaurang, Industrigatan 12, 673 32 Charlottenberg
Skicka din ansökan med CV till: vedugnresturang@gmail.com
Har du frågor? Ring

Kontaktuppgifter för detta jobb
📞 Harbi – 076-085 07 91
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: vedugnresturang@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sveriges Bistro Restaurang AB (org.nr 559242-2991)
Industrigatan 12 (visa karta)
673 32  CHARLOTTENBERG

Kontakt
Harbi Omar
vedugnresturang@gmail.com
0760850791

Jobbnummer
10014331

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