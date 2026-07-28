Köksmedarbetare sökes Heltid
Sveriges Bistro Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Eda Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eda
2026-07-28
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Bistro Restaurang AB i Eda
Köksmedarbetare sökes – Heltid
Vedugn Restaurang i Charlottenberg söker en köksmedarbetare på heltid.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Tidigare erfarenhet av restaurangkök är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Tillagning av mat
Städning och disk
Övriga arbetsuppgifter i köket
Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid
Kan arbeta kvällar och helger
Är stresstålig och samarbetsvillig
Är noggrann och ansvarstagande
Anställning: Heltid
Arbetsplats: Vedugn Restaurang, Industrigatan 12, 673 32 Charlottenberg
Skicka din ansökan med CV till: vedugnresturang@gmail.com
Har du frågor? RingKontaktuppgifter för detta jobb
📞 Harbi – 076-085 07 91
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: vedugnresturang@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Bistro Restaurang AB
(org.nr 559242-2991)
Industrigatan 12 (visa karta
)
673 32 CHARLOTTENBERG Kontakt
Harbi Omar vedugnresturang@gmail.com 0760850791 Jobbnummer
10014331