Överläkare till öppenvårdspsykiatrin i Dalarna
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Läkarjobb / Mora Visa alla läkarjobb i Mora
2026-07-28
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker en engagerad specialistläkare i psykiatri som vill arbeta inom öppenvårdspsykiatrin i Region Dalarna. Tjänsten är placerad vid mottagningen i Mora eller Rättvik. Vi söker särskilt dig som har ett intresse för patienter med psykossjukdomar. Tjänsten är i första hand tänkt att vara inriktad mot denna patientgrupp, men beroende på verksamhetens behov och din kompetens kan arbetet även omfatta patienter inom den allmänpsykiatriska öppenvården.
Om verksamheten
Öppenvårdspsykiatrin i Dalarna består av åtta allmänpsykiatriska mottagningar som tillsammans ansvarar för vården av cirka 10 000 patienter. Vi arbetar personcentrerat och teambaserat med hög medicinsk kvalitet, god tillgänglighet och kontinuitet för våra patienter. Distansarbete kan vara möjligt för vissa arbetsuppgifter efter överenskommelse. Eftersom tjänsten bygger på nära samarbete i team och kontinuitet i patientarbetet ser vi att du är kliniskt verksam på mottagningen minst 50 procent av din arbetstid. Arbetstiden är vardagar kl. 08.00-17.00 med möjlighet till flextid utifrån verksamhetens behov.
Som medarbetare i Region Dalarna erbjuds du bland annat:
friskvårdsbidrag (2 000 kr/år)
föräldrapenningtillägg
extra semesterdagar från 40 års ålder
möjlighet till löneväxling till tjänstepension
goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss blir du en viktig del av ett multiprofessionellt team där du bidrar med medicinsk kompetens och ett helhetsperspektiv i patientarbetet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
bedömning, diagnostik och behandling av patienter inom öppenvårdspsykiatrin
arbete med patienter med psykossjukdomar samt, vid behov, patienter med andra allmänpsykiatriska tillstånd
remissbedömningar
handledning av ST-läkare och läkarkollegor
deltagande i utredningar, vårdplanering, teamkonferenser och utvecklingsarbete
sedvanligt administrativt arbete.
Vi erbjuder ett varierat arbete där du har möjlighet att påverka tjänstens innehåll utifrån verksamhetens behov och dina erfarenheter.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad läkare med svensk specialistkompetens i psykiatri.
Goda kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
God datorvana. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom öppenvårdspsykiatri.
Erfarenhet av eller särskilt intresse för patienter med psykossjukdomar.
Intresse för handledning och verksamhetsutveckling.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för psykiatrisk vård. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och uppskattar att arbeta i multiprofessionella team. Du är flexibel, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Lantz cecilia.lantz@regiondalarna.se 0240-495071 Jobbnummer
10014330