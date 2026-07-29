Kock till SiS ungdomshem Sundbo
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Kockjobb / Fagersta Visa alla kockjobb i Fagersta
2026-07-29
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU).Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kock på vikariat till Sundbo ungdomshem. Arbetet som kock innebär att planera, förbereda och tillaga näringsrika och goda måltider till institutionens ungdomar. Måltider och kost är en viktig del i vårt uppdrag, då det tillagas ca 100 portioner per dag, 5 dagar i veckan fördelat på två mål. Utöver det förbereder även kökspersonalen helgens måltider.
Som kock jobbar du i team med övrig kökspersonal och du är operativ i arbetet. Du behöver trivas med att laga mat i storkök och samtidigt se kök och matsal som en helhet. I arbetsuppgifterna ingår förutom att laga den dagliga maten även att göra beställningar av varor, planera matsedeln och packa varor som avdelningspersonal hämtar till avdelningarna. Arbetsuppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning samt följa det statliga ramavtalet vid beställningar.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och matlagning och har arbetat i yrket några år. Du ska vara utbildad kock med aktuell HACCP utbildning och har erfarenhet av att tillaga och planera specialkost. Som person ska du vara självgående och flexibel, ha en god samarbetsförmåga och har ekonomisk medvetenhet. Det är även viktigt att du är tydlig, strukturerad och serviceinriktad.
Du ska även ha:
Goda kunskaper gällande hygienföreskrifter och egenkontroll
God förmåga att uttala dig i tal och skrift på svenska, samt god datavana
Meriterande om du har arbetat med människor i socialt utsatta situationer samt har erfarenhet av databaserade inköpssystem.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat på heltid under 6 månader och kan komma att förlängas alternativt innebära chans till tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti.
Intervjuer kommer ske under september månad.
Rekryterande chef: Camilla Fammé (camilla.famme@stat-inst.se
)
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Sundbovägen 88 (visa karta
)
737 90 ÄNGELSBERG Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare - Saco-S
Isac Nordin Isac.Nordin@stat-inst.se +46104535218 Jobbnummer
10015513