Kock till Restaurang Sällskapet
Restaurang Parnassen Aktiebolag / Kockjobb / Skövde Visa alla kockjobb i Skövde
2026-06-10
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Parnassen Aktiebolag i Skövde
Vill du bli en del av ett köksteam som brinner för hantverk, kvalitet och utveckling?
Restaurang Sällskapet är hjärtat i Skövdes vackra kulturhus, och sedan ombyggnaden från klassiska Parnassen 2013 har vi fortsatt att växa och utvecklas. Med samma engagerade krögare i över 35 år satsar vi ständigt framåt och söker nu fler passionerade medarbetare som vill vara med på vår resa.
Hos oss är gemenskap, respekt och arbetsglädje centralt. Vi stöttar varandra, håller ett högt tempo när det behövs och delar ambitionen att vara en av Skövdes mest omtyckta restauranger. Vi tror på lagspelare som ser möjligheter snarare än hinder, och som trivs med variation i arbetsdagen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurangkök
Gillar tempo och omväxling
Är noggrann, ansvarstagande och samarbetsinriktad
Vill utvecklas tillsammans med ett kunnigt och varmt team
Hos oss får du arbeta med:
Populär lunch, à la carte, after work, brunch och catering
Större evenemang i kulturhuset med tillgång till fantastiska lokaler
Mat lagad från grunden
Eget bageri där vi bakar både bröd och fikabröd till vårt café
Tillsammans med våra kockar planerar, förbereder och lagar du mat som möter – och gärna överträffar – våra gästers höga förväntningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: christian@sallskapetskovde.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Parnassen Aktiebolag
(org.nr 556118-0877), http://sallskapetskovde.se/
Trädgårdsgatan 11 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Restaurang Sällskapet Kontakt
Christian Khalaf christian@sallskapetskovde.se Jobbnummer
9958417