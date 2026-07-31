Kock till Proviant Hornsberg
AC Proviant Hornsberg AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-31
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Kock med passion för klassisk och hållbar matlagning
Vi söker en engagerad matlagare till köket på nya Proviant Hornsberg.
I augusti 2026 slår vi upp portarna till vår nya restaurang i helt nyrenoverade lokaler. Restaurangen är belägen ett stenkast från Hornsbergs strand på västra Kungsholmen (Lindhagensgatan 126) och innefattar produktionskök, à la carte-kök och en varsamt renoverad restaurang/matsal plus en fin uteservering.
God husmanskost är grunden i vår matlagning men vi brinner även för utveckling av det hållbara köket och modernare matlagning. På kvällen vill vi vara Kungsholmens bästa kvarterskrog. Vi söker dig som är en trygg och duktig matlagare och är bekväm med det klassiska köket - men också har nyfikenhet att utveckla mat från hela världen. Du kommer att vara en del av ett köksteam med kockar, köksbiträden och diskare. Tillsammans med servis är personalgruppen ca 10 personer. Arbetstider varierar och restaurangen håller öppet måndag – lördag. Proviant grundades 2007, och Proviant Hornsberg blir en del av Proviant-koncernen som finns på ytterligare fyra platser i Stockholmsområdet.
Våra verksamhetsområden på Proviant Hornsberg
Frukost med produkter från vårt eget bageri, måndag - fredag
Bricklunch med lagd tallrik, måndag – fredag, ca 150 – 200 luncher / dag
Kvälls-à la carte, onsdag till lördag
Lördagsbrunch
Catering - fika, lunch, kväll
Event & fester
Vi söker
En duktig och nyfiken matlagare med stolthet för yrket
En noggrann och strukturerad person som trivs i högt tempo
En positiv och social person som vill bidra till att alla mår bra, såväl medarbetare som våra gäster
Du har några års erfarenhet, gärna från liknande verksamhet
Vi erbjuder
En väl fungerande organisation med etablerade strukturer och ett team som tar hand om varandra, brinner för en hållbar utveckling och bottnar våra höga ambitioner i vällagad mat med tonvikt på svensk husmanskost. Din arbetsplats är en nyrenoverad restaurang som skapar goda förutsättningar i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med fyra grundvärderingar: God mat, fantastiskt värdskap, 100% hållbarhet (miljö, människor, ekonomi) och branschens bästa arbetsplats.
Vi är medlemmar i Visita.
Lön efter överenskommelse, tillträde i augusti.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jimmy@proviant.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AC Proviant Hornsberg AB
(org.nr 559303-2187) Jobbnummer
10017604