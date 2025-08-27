Kock till Ostera - Elite Stadshotellet Luleå

2025-08-27


Vi söker dig med erfarenhet av a la carte kök och ser gärna att du är en glad och social person som tycker det är roligt att skapa vackra välsmakande måltider. Du ser helheten och det är lika viktigt för dig att presentationen är perfekt såväl som smakerna och sättet rätten serveras på. Du är självgående och ansvarstagande i köket och en fantastisk lagspelare som har en vilja att samarbeta och hjälpa till på alla nivåer.
Om oss
Vår meny är italiensk mat av svenska råvaror - så lokalt det bara går. Vi lager mat med kärlek, stolthet och en stor portion omtanke. Här möts italiensk värme och svensk kvalitet på tallriken.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet som kock i restaurangköket
Brinner för matlagning och sätter stolthet i att leverera hög kvalitet
Är flexibel, samarbetsvillig och gillar ett högt tempo
Har goda kunskaper om hygien och livsmedelshantering
Gärna ha erfarenhet från både lunch och kvällsservering

Praktikaliteter:
Arbetstider: Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Omfattning: 0-100%
Språkkunskap: Flytande svenska och engelska i skrift och tal.
Start: Efter urval
Lön: Enligt kollektivavtal eller efter överenskommelse

Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Kökmästare John Ström, john.ström@elite.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elite Hotels Of Sweden AB (org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/

Arbetsplats
Elite Hotels

Kontakt
John Ström
john.strom@elite.se

Jobbnummer
9477941

