Kock till Olsgården
2026-04-21
Nu har du chansen att bli en av oss!
Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
I Ronneby kommun har vi samlat alla kök i en gemensam kostenhet. Vi har en politisk beslutad måltidspolicy och vi har ett målinriktat arbetssätt.
Vi lagar mycket mat från grunden och har som mål att öka den ekologiska andelen livsmedel samt minska svinnet och vårt klimatavtryck. Vi bemöter alltid våra gäster med en god service och gott bemötande.
Kostenheten består idag av ca 30 kök med ca 1-20 medarbetare i varje kök. Vi har tillagningskök på de flesta förskolor och omsorgsboenden. Det finns också 3 större tillagningskök som levererar mat till förskolor, skolor samt vård- och omsorg. Totalt serverar vi ca 6 000 portioner/dag.
Vi vill göra ett positivt avtryck - vill du vara med?
Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Som kock på Olsgårdens omsorgsboende arbetar du med daglig matlagning från planering till servering, inklusive tillagning av specialkost. Du hanterar beställningar, egenkontroller och fakturor samt utför praktiska köksuppgifter som disk och städning.
Arbetet innebär också ansvar för inköp, ekonomi och den dagliga produktionen, där du planerar och utför arbetet tillsammans med dina kollegor.
Du kan komma att delta i matråd och möten med matgäster och arbetar nära verksamheten för att säkerställa god kvalitet, rutiner och en fungerande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock med minst 3 års yrkesvana eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha goda kunskaper om storköksproduktion, specialkost, relevant lagstiftning, egenkontroll och köksekonomi. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Om du blir aktuell för tjänsten krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet som kock. Har du erfarenhet från offentlig sektor är det meriterande.
Du är flexibel, har ett genuint intresse för måltiden och trivs med att möta våra barn och äldre i deras vardag. Du har förmågan att vara självgående och ta ansvar samtidigt som du bidrar till gott samarbete i ditt team. Du har en god känsla för service.
Vi lägger vikt vid den personliga lämpligheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vi arbetar för en jämn köns- och åldersfördelning och för etnisk och kulturell mångfald i våra verksamheter. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320388-2026-36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Kostenhet Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9866727