Kock till Morkullans förskola
2025-10-19
Om Morkullan
Morkullans förskola är ett föräldrakooperativ som startades 1995 och har sedan dess drivits av engagerade föräldrar. Verksamheten bedrivs i en renoverad och anpassad villa i ett lugnt och fint läge i Gimåt med närhet till naturen. Varje dag serveras hemlagad mat från grunden. Förskolan har 20 platser som är fördelat på två avdelningar, Knytte 1-3 åringar och Mulle 4-5 åringar.
Vi har förmånen att tillsammans med barnens föräldrar kunna skapa en förskola där barnen får utvecklas i en miljö där det individuella barnet och dess kognitiva, sociala och fysiska utveckling står i fokus. Hos oss är det viktigt att arbeta i en nära och öppen dialog där vi alla bidrar till att skapa en trygg tillvaro för barnen.
Om dina arbetsuppgifter
I rollen som kock kommer du att ansvara för all matlagning på förskolan. Du kommer självständigt genomföra veckoplaneringen för frukost, lunch och mellanmål där du tycker det är självklart att erbjuda barnen en näringsrik och varierad kost. Vi vill involvera barnen i maten som lagas på förskolan och du bjuder gärna in dem till exempelvis bakning tillsammans, givetvis enligt livsmedelsverkets riktlinjer. På Morkullan är vi ute mycket och därmed kommer matlagning utomhus vara ett vanligt inslag i vardagen.
Utöver ditt ansvar för maten så kommer du även tillbringa en del tid tillsammans med barnen i deras lärandemiljö och även ansvara för dagligt städ av lokalerna.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet från exempelvis restaurang, skolkök, barn- och/eller äldreomsorg. Men även dig med annan bakgrund som har ett stort intresse av att jobba med barn och matlagning kan vara intressant för oss. Tjänsten innefattar ett högt tempo där du kommer jobba självständigt, men även ingå i resten av arbetslaget. För oss väger personliga egenskaper tungt, exempelvis god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett öppet sinne.
Du tycker om att laga mat och att baka och du testar gärna nya recept och smaker. Vidare tror vi att du är en nyfiken och engagerad lagspelare som tillför lust i arbetet och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas. Då matstunderna har en viktig plats i vardagen är det viktigt att du kan skapa ett förtroende och en personlig kontakt med barnen.
Har du utbildning inom näringslära är detta meriterande, annars kan eventuell utbildning erbjudas.
Vi erbjuder dig
Tjänsten inleds som en provanställning på sex månader och kommer därefter övergå i en tillsvidareanställning. Tjänsten är på 75% och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi kommer begära ett utdrag från belastningsregistret innan en eventuell anställning.
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut, så skicka in din ansökan redan idag om du är intresserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: morkullansforaldrar@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Morkullans Förskola, Ekonomisk Fören
Morkullevägen 27 (visa karta
)
891 40 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Morkullans Förskola Ek Fören Kontakt
Rektor
Frida Haarstad 0702418922 Jobbnummer
9563661