Kock till Ljungby sjukhus
2025-10-20
Välkommen till verksamheten kost och restauranger inom Regionservice! Vi skapar nytta och underlättar vardagen för invånare och medarbetare inom Region Kronoberg genom att erbjuda servicetjänsterna patientmåltider och restaurang, kaffeservice och catering. Tillsammans bidrar vi med en produktiv och kundorienterad verksamhet med hög kompetens och stort engagemang.
Produktionsköket på Ljungby sjukhus har som främsta uppgift att säkerställa att inneliggande patienter får näringsrik och välsmakande mat som stödjer deras tillfrisknande. Här ingår även Ljungrättens café och lunchrestaurang, som välkomnar både medarbetare och besökare. På Ljungby sjukhus har du möjlighet att bygga nära relationer med de avdelningar som förlitar sig på våra tjänsterI
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete där du lagar goda, säkra, näringsrika och hållbara måltider till våra patienter och besökare.
Du erbjuds variation i arbetet då du arbetar med allt från daglig planering och tillagning av måltider och specialkost. Du arbetar i team där samarbete och ansvarstagande är centralt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel eller likvärdig utbildning/erfarenhet. Du har aktuella kunskaper i livsmedelshygien samt några års erfarenhet inom yrket. Har du även erfarenhet från storkök eller liknande verksamhet ser vi det som meriterande.
Du har ett stort engagemang och intresse för mat. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av något kostdatasystem.
I arbetet har du många kontakter så det är viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer. Du har lätt för att samarbeta och fallenhet för att ge god service. Du är noggrann och ansvarstagande.
Ibland är arbetstempot något högre så det är viktigt att du kan hantera stressfyllda situationer på ett bra sätt och arbeta strukturerat.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer den 18 november.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 671/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
HR-konsult
Rebecka Mattsson rebecka.mattsson@kronoberg.se 0470-54 28 29 Jobbnummer
9563726