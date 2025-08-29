Kock till kostsektionen
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Kommunstyrelseförvaltningen består av flera centrala stödfunktioner som kommunikation, kansli, stab, HR, ekonomi, kost, IT, säkerhet samt utredning och analys.
KOSTSEKTIONEN
Kostsektionen i Staffanstorp består av ett 50-tal medarbetare som tillsammans ansvarar för att ge våra gäster i förskola och skola en bra måltidsupplevelse varje dag. Dagligen serverar vi närmare 4500 portioner lunch i något av våra 20-tal restauranger.
Vi arbetar med kylmatsystem vilket innebär att vissa huvudkomponenter tillagas och kyls ner i centralköket för att därefter levereras ut till mottagningsköken där slutberedning sker. Övrigt i form av salladsbuffé, potatis/ris/pasta tillagas på plats i varje mottagningskök.
Vi arbetar med centrala menyer och recept för att säkerställa att vi håller jämn och hög kvalité på alla våra restauranger.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Kock till kostsektionen
Som kock i våra kök har du en central roll i att skapa en fantastisk måltidsupplevelse för våra gäster, som främst är barn och elever. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att varje måltid är god, säker och hållbar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Beställning av varor från våra leverantörer.
* Tillagning av måltider enligt mål och styrdokument.
* Servering av måltider med fokus på god service och trevligt bemötande.
* Diskning och rengöring av kök och serveringslinjer.
* Deltagande i skyddsronder och matråd.
* Arbete i digitala system med egenkontroll och beställningar.
Vi söker dig som:
* Har tidigare erfarenhet av matlagning i storkök.
* Har god organisationsförmåga och en vilja att ständigt förbättra.
* Är en lagspelare som ser till helheten och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
* Har erfarenhet av specialkost och allergianpassade måltider
* Har utbildning inom restaurang och livsmededelsprogrammet eller motsvarande vuxenutbildning.
Vi erbjuder:
* Tillsvidareanställning på 100 % med semestertjänst.
* Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Kockutbildning och erfarenhet
* Goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift
* God kunskap inom datoranvändning
* Goda kunskaper inom dietkoster
* Goda kunskaper inom egenkontroll och säker livsmedelshantering
ÖVRIGT
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Kost Kontakt
Bitr. Kostchef
Johan Cederquist 046-251689 Jobbnummer
9481623