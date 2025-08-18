Kock till Hotel Rival
Hotel Rival AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Rival AB i Stockholm
Tavernan Rival, belägen på vackra Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm, söker en entusiastisk och kreativ kock för att förstärka vårt köksteam. Som kock på Rival får du möjlighet att skapa kulinariska upplevelser för våra gäster i en av stadens mest ikoniska miljöer.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Matlagning och Kreativitet
Tillagning av rätter av högsta kvalitet, med hänsyn till våra kulinariska standarder.
Bidra med kreativa inslag till menyn för att tillfredsställa våra gästers smaklökar.
Kvalitetskontroll och Presentation
Säkerställa att varje rätt uppfyller högsta kvalitet och presentation. Ansvara för att kökets hygienstandard är på topp.
Samarbete och Kommunikation
Effektivt samarbeta med kollegor för att säkerställa en smidig arbetsprocess. Kommunicera öppet och effektivt med köksledningen och övriga avdelningar.Kravprofil för detta jobb
Tidigare erfarenhet av arbete som kock, idealiskt inom restaurang- eller hotellbranschen.
Kreativ och passionerad om matlagning med förståelse för olika matkulturer.
Följer högsta standarder för hygien och kvalitet.
Förmåga att arbeta under tryck och i ett snabbt tempo.
God kommunikationsförmåga och laganda.
Vi erbjuder
En stimulerande och professionell arbetsmiljö på Hotel Rival.
Möjligheten att vara en del av Rivals köksteam och bidra till dess framgång.
Heltidstjänst med kollektivavtal.
Arbetstid förlagd till dagar, kvällar och helger.
Om du är en dedikerad kock som är redo att ta dig an utmaningen att arbeta på Rival, ser vi fram emot att få din ansökan.
Skicka ditt CV och personliga brev till robin@rival.se
snarast. Märk ämnesraden med "Kock - Tavernan Rival - [Ditt Namn]". Vi ser fram emot att välkomna en passionerad kock till vårt team på Hotel Rival! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: robin@rival.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Rival AB
(org.nr 556524-2681)
Mariatorget 3 (visa karta
)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Köksmästare
Rogin Gesang robin@rival.se Jobbnummer
9463146