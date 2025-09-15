Kock till Hemma Hos Örebro
Hemma i Örebro AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2025-09-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemma i Örebro AB i Örebro
Nu behöver vi förstärkning till vårat kök!
Ni vet den där känslan när man inte vill att kvällen ska ta slut? När man får skåla med familj och vänner, äta god och vällagad mat i en varm och mysig miljö, det är den känslan vi på Hemma hos Örebro vill förmedla i Örebros vardagsrum mitt i centrala Örebro.
För att genomföra detta behöver vi nu dig som brinner för matlagning till vårat kök.
Din kompetens
Du ska vara utbildad kock med meriterande erfarenhet från restaurang. Du ska även ha goda kunskaper inom egenkontroll. Självklart kan du hantera stress på ett bra sätt.
Du har ett genuint matintresse och en stor passion för matlagning från grunden.
Du tycker om att ha kontakt med gäster.
Du ska vara positiv, lyhörd och ha lätt att samarbeta med dina kollegor.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att
Laga god mat från grunden.
Presentera maten på ett tilltalande sätt till gäst.
Hålla sin arbetsplats ren och hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt.
Ha kunskap om ingredienserna i maten.
Sköta egenkontroller.
Du kommer jobba mestadels kväll och även varannan helg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringen av denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: Koket@hemmahosorebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemma i Örebro AB
(org.nr 559439-2440)
Köpmansgatan 3 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Kontakt
Tim Frisenholt Koket@hemmahosorebro.se 0722028195 Jobbnummer
9508378