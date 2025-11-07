Kock till Hedegården kök
2025-11-07
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Måltidsverksamheten söker kock till Hedegårdens och Östanvinds kök.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2025-12-01 -- 2027-02-01. I arbetet ingår att du arbetar var tredje helg. Arbetet är förlagt på både Hedegårdens och Östanvinds kök.
Vi arbetar för att servera näringsriktig och god mat! Vi söker Dig som vill engagera Dig för att med oss utveckla Hedegården kök. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer gällande mat till barn i förskola, elever inom grundskola och mat till äldre.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som kock innebär att du arbetar med förberedelser, egenkontroll, matlagning och provsmakning. Du kommer även beställa varor, godkänna fakturor elektroniskt samt diska och städa. Arbetet kräver ett aktivt deltagande i verksamheten för att gästerna ska få den positiva matupplevelsen som man kan förvänta sig. Som kock hos oss har du goda kunskaper i specialkost och att verksamhetsområdets lagar och förordningar följs. Du utför samtliga arbetsuppgifter som kan förekomma i ett kök vilket även innebär att du kan hantera och provsmaka de livsmedel som används. Kvalifikationer
Krav för tjänsten som kock är:
• Gymnasieexamen från Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning storhushåll eller kock alternativt vuxenutbildning till kock om minst 1400 poäng.
• Arbetslivserfarenhet från matlagning inom storkök/restaurang minst 3 år.
Vi ser även att:
• Du är en engagerad person som brinner för att laga bra mat
• Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
• Du är stresstålig, flexibel och har en god organisationsförmåga samt kan ta initiativ och driva arbetet framåt både i grupp och självständigt
• Du har god kommunikativ förmåga
• Du ser fram emot delaktigheten med eleverna, omsorgstagaren, kunden
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i specialkost. Därav är goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift ett krav samt att du har goda datorkunskaper.Anställningsvillkor
Semestertjänst, månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. I tjänsten innebär även arbete på helger. Vid behov kan du bli placerad i andra kök. Du behöver därför ha körkort. Du är välkommen med frågor till Andreas Imming telefon 072-145 51 42 0721455143. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi vill ha Din skriftliga ansökan med cv och betyg senast 2025-11-23.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
