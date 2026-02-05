Kock till Heat Malmö!
Om oss Vi på Heat älskar matlagning med hjärta. Vår passion är att varje dag servera vällagad mat från grunden och ge våra gäster ett varmt och personligt bemötande. Vi erbjuder främst lunch- och/eller middagsbuffé men även catering till företag och samarbetspartners i våra närområden.
Med centralt planerade menyer och beprövade recept säkerställer vi att Heats kvalitet och hjärta känns igen i alla våra restauranger - från Malmö till Umeå. Vi växer stadigt, och nu vill vi att du blir en del av vår fortsatta framgångsresa!
Vi finns för närvarande i Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Gävle, Sandviken, Sundsvall, Östersund och Umeå.
Om tjänsten Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov i köket tillsammans med vårt härliga team på Heat Malmö! Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Du kommer att få arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom kök enligt vårt koncept och arbetet sker företrädesvis dagtid mån-fre.
Om dig Du har minst 3 års tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete som kock i ett större kök och du vill laga mat från grunden. Du är en glad och positiv lagspelare, är prestigelös och ansvarsfull. Du har inga problem med att hålla dig till våra recept och följa Heats koncept. Vi erbjuder Ett roligt och omväxlande arbete i ett ambitiöst växande företag med kollektivavtal (Visita/HRF), friskvårdsbidrag, rabatterade naprapatbesök, rabatter på vårt sortiment, årlig kickoff och ett gott samarbete med kollegor och chefer. Goda utvecklingsmöjligheter finns för rätt person!
Varmt välkommen med din ansökan och till Heatfamiljen!
