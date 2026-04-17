Kock Till Hattaviken
Restaurang Hattaviken AB / Kockjobb / Varberg
2026-04-17
Vill du möta sommaren vid västerhavet och intill en berömd fästning?
Då har du kommit rätt, för hos oss på Getterön i Varberg, finns ett jobb för dig!
Vill du veta mer om oss, då hittar du oss på : hattaviken.se samt på facebook och instagram: där heter vi "Hattaviken"
Vem är du?
Du är en "fena" på att laga svensk husmanskost men du kan också naturligtvis laga à la carte rätter.
Är du också bra på fiskrätter, är det bara en fördel. För vi jobbar med färsk fisk framförallt från vårt västerhav.
Vår intensiva period på Hattaviken är under mitten maj till mitten augusti. Därefter lugnar det ner sig, men vi har öppet alla dagar i veckan för lunch året runt.
Låter detta lockande och spännande arbetsuppgifter, lägg då till en utsikt över västerhavet alla skiftningar?
Då är du välkommen att kontakta oss!
Skicka in en ansökan och berätta lite om dig. Du kan också kontakta ägaren Musa Duman på telefon 0340 - 875 20 före kl 10 och efter kl 15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: info@hattaviken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Hattaviken AB
Änggårdsvägen 1 (visa karta
432 93 VARBERG Arbetsplats
Hattaviken AB, Restaurang Kontakt
Musa Duman 0340-875 20 Jobbnummer
9859708