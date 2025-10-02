Kock till Harrys
2025-10-02
Nu söker vi en till medarbetare till vårt kök.
Är du en...
• person med minst 2 års erfarenhet av kockyrket.
• person som uppskattar och drivs av att vara del av något större och arbeta för ett koncept?
• person med stort intresse för klassisk matlagning och nyfiken på trender och influenser?
• ansvarsfull och noggrann person med öga för kvalité och detaljer?
• prestigelös person som gillar att samarbeta med andra för att nå uppsatta mål?
• person som gillar högt tempo och är stresstålig?
Då är du kanske den vi söker!
Vi kan erbjuda:
• En varierad arbetsmiljö med fantastiska kollegor.
• En uppskattad arbetsplats av både anställda och gäster.
• Lön enligt kollektivavtal med schysta villkor. Vi är självklart medlemmar i VISITA.
Tjänstens omfattning är 80-90% och startdatum efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: johan.doverhjelm@harrys.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Norrköping Nöje AB
(org.nr 556843-1034)
602 21 NORRKÖPING

Arbetsplats: Harrys
Harrys Jobbnummer
9536916