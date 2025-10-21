Kock till Göteborg Wok
Du får arbeta i en modern restaurang med ett kök där förstklassiska råvaror används. Restaurangen kan samtidigt ta emot 120 matgäster.
Du ska vara utbildad och kvalificerad kock och arbetat med husmanskost i minst 1 år. Även arbete i storhushåll är lämplig bakgrund med erfarenhetskrav.
I uppgifterna kan utöver tillagning också ingå att planera de varuinköp som behövs. Vidare ingår det att hålla ordning i köket såsom rengöring av bänkar och golv.
Kravet på dig är att du kan och tar ansvar.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
