Kock till Göteborg Wok

Du får arbeta i en modern restaurang med ett kök där förstklassiska råvaror används. Restaurangen kan samtidigt ta emot 120 matgäster.
Du ska vara utbildad och kvalificerad kock och arbetat med husmanskost i minst 1 år. Även arbete i storhushåll är lämplig bakgrund med erfarenhetskrav.
I uppgifterna kan utöver tillagning också ingå att planera de varuinköp som behövs. Vidare ingår det att hålla ordning i köket såsom rengöring av bänkar och golv.
Kravet på dig är att du kan och tar ansvar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: goteborgwok@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Backaplan Wok AB (org.nr 556944-0042)
Backavägen 2, 417 05 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

