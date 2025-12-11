Kock till Ellery Beach House
2025-12-11
På Ellery Beach House arbetar vi i ett stort team med härlig gemenskap och gemensamma mål över avdelningarna. Vi arbetar värderingsstyrt och din framtoning och ditt bemötande är avgörande. Tillsammans skapar vi en miljö där både kollegor och våra gäster stormtrivs.
Vi har två härliga restauranger, Palmers & Coco Beach Club. I Palmers serverar vi medelhavsmat med inspiration från strandpromenaden i Nice, torgen runt Amalfikusten & livliga matmarknader i Tel Aviv. Coco Beach Club bjuder på avslappnad atmosfär med mat och drinkar inspirerade av det livfulla Syd- och Centralamerika.
Nu söker vi dig, vår nya kollega till köket!
Vem är du? Som kock på Ellery Beach House är du hängiven, engagerad och brinner för matlagning. Du kan planera ditt arbete väl och har erfarenhet av service i lucka och kan ansvara för din station. Framför allt är du en teamplayer, där du är ödmjuk i din matlagning och vill vara med och skapa matglädje som våra gäster kommer ihåg, uppskattar och vill återkomma till. Du uppskattar ett dynamisk schema då arbetet kommer variera mellan dag, kväll och helger. Vi ser också att du
Har en god förståelse för råvaror
Har viljan att utveckla dig själv och andra
Trivs i att jobba i ett högt tempo där det händer mycket
Kan kommunicera på engelska eller svenska
Har minst 2 års erfarenhet av att arbeta i ett kök
Om tjänsten Anställningsform: 100% tillsvidareanställning Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Enligt avtal och överenskommelse
Om processen Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 31 december.
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.
ESS Hotel Group AB
ESS Group Kontakt
Johanna Nord Sövdesjö johanna.nord@essgroup.se
9639169