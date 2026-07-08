Kock till Elite Palace Hotel
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Kock till Elite Palace Hotel, Stockholm
Älskar du att laga mat och vill jobba i ett starkt team där respekt och laganda är allt? Är du en nyfiken kock som gillar variation och kvalitet? Då är detta din chans – sök redan idag!Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Elite Palace Hotel är ett livfullt destinationshotell i Vasastan med italienska Panza, gastropuben The Bishop's Arms, exklusiva Vana Spa och en flexibel konferensverksamhet. Här möts variation, högt tempo och höga krav på kvalitet, varje dag. Vi har ett starkt köksteam där respekt, tydlighet och smart planering är grunden för trivsel och framgång – och nu växer vi och söker fler stjärnor.
Om rollen
Som kock hos oss jobbar du främst med à la carte, men även konferens och lunch förekommer – därför är det viktigt att du gillar att jobba över gränserna och bidra till helheten. Du blir en del av ett team som hjälps åt, har roligt på jobbet och alltid sätter gästen i fokus.
Dina ansvarsområden
Laga mat med kvalitet och kärlek, främst à la carte.
Bidra i konferens- och lunchproduktion när det behövs.
Hålla ordning och reda på din station och följa våra rutiner.
Vara en positiv lagspelare som bidrar till en respektfull arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet från liknande kök.
Är nytänkande, smaksäker och driven.
Är flexibel och anpassar dig snabbt till nya situationer och utmaningar.
Har kvalitetstänk, gillar ordning och reda och sätter gästen i fokus.
Vi erbjuder
Kollektivavtal med trygga och schyssta villkor.
Friskvårdsbidrag.
Personalrabatter och förmånliga priser på Elite Hotels och The Bishop's Arms i hela landet.
Ett kök som prioriterar arbetsklimat, struktur och respekt.
Variation och möjlighet att utvecklas i ett hus med flera koncept.
Tjänsten
Arbetstider: Varierande dag/kväll och helger
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse och kollektivavtal
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag – vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042339-2093486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
S:t Eriksgatan 115 (visa karta
)
100 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
9997515