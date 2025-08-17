Kock till Burger&Chill

Youmer, Faik / Kockjobb / Varberg
2025-08-17


Bli vår nästa stjärna i köket på Burger&Chill - Varberg!

Älskar du matlagning och vill sprida glädje genom riktigt god mat?
Nu söker vi kockar och köksbiträden som vill bli en del av vårt team och bidra till att förgylla våra gästers smakupplevelser.

Vem letar vi efter?

Vi söker dig som har erfarenhet och passion för kök och matlagning - och som vill vara med och skapa en härlig stämning bakom kulisserna.
* Du har utbildning eller erfarenhet inom matlagning
* Du är ansvarsfull, effektiv och noggrann
* Du trivs med att arbeta i team och sprida positiv energi
* Du talar svenska eller engelska
* Du är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger
* Vi söker både för heltid och deltid

Vad vi erbjuder

Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett sammanhållet gäng där gemenskap, utveckling och matglädje står i centrum.
* Arbete med härliga råvaror och moderna tillagningsprocesser
* Möjlighet att växa och utvecklas.
* Ett team som värdesätter både professionalism och glädje på jobbet
* Trygg anställning på heltid eller deltid med varierande arbetspass

Är det dig vi söker?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag med CV och personligt brev.
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som vår nästa stjärna i köket!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@burgerandchill.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Youmer, Faik
Brunnsparken 5 (visa karta)
432 41  VARBERG

Arbetsplats
Burger & Chill

Kontakt
Restaurangansvarig
Cagri Kesgin
info@burgerandchill.se
0723031751

Jobbnummer
9461620

