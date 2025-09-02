Kock till Brönjaskolans kök
2025-09-02
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Inom kostverksamheten tillagar och serverar vi måltider till förskolor, skolor, äldreboenden och hemtjänst i Bodens kommun. I dagsläget är vi ca 75 medarbetare. Hos oss erbjuds Du en stimulerande arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att uppfylla vårt övergripande uppdrag att laga god och näringsriktig mat som bidrar till hälsosamma val och långsiktigt goda levnadsvanor för våra barn, elever och äldre. Vårt uppdrag är att skapa goda, säkra och hållbara måltider för våra matgäster, stora som små, så att de känner sig betydelsefulla genom bra service och ett professionellt bemötande. Vi söker nu en kock som för närvarande är placerad vid Brönja skolkök. Det är beläget i Sävast i utkanten av Boden.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att bereda lunch till ca 200 elever. Vi samarbetar inom verksamheten så du kan komma att jobba i annat kök när behov uppstår. Vi genomför arbetsplatsträffar där vi delar erfarenheter, utvecklar verksamheten och jobbar gemensamt med arbetsmiljön. I uppdraget ingår rutiner inom kökets egenkontroll baserat på dess HACCP, portionsstatistik, webbaserad beställning av livsmedel och kökets förbrukningsartiklar.
Schemalagd arbetstid, omfattning 100% dagtid. Semestertjänst.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är utbildad kock eller har annan utbildning i kombination med erfarenhet av kök, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har grundläggande IT-kunskaper för att hantera beställningar, smartphone, personalsystem och kommunikation via mejl samt god förmåga att muntligt och skriftligt överlämna och ta emot dokumentation på svenska samt att arbeta enligt skrivna rutiner. Meriterande är gymnasiets Restaurang och livsmedelsprogram, kunskap om specialkost, utbildning eller erfarenhet av lokalvård, B-körkort. För att trivas hos oss ska du vara självgående, noggrann och förtroendeingivande. Du bidrar med ett gott samarbete med olika aktörer på arbetsplatsen, är flexibel, ansvarstagande och har förmåga att arbeta strukturerat.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Bifoga gärna utbildnings- och arbetslivsintyg i ansökan, då de kan efterfrågas om du blir aktuell för anställning.
Beställ utdrag ur belastningsregistret direkt från Polisens hemsida, vilket krävs för anställning i verksamheten.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun Kontakt
Enhetschef kost
Jessica Lundh 0921-62836 Jobbnummer
9488333